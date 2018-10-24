TSK Güçlendirme Vakfı kanun teklifi kabul edildi

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Yasemin Adar, Dünya ikincisi oldu

1 F-35 savaş uçağının parçaları Eskişehir'de üretilecek KOSGEB'in sağladığı stratejik ürün desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan bir şirket, F-35 savaş uçakları için üretim yapacak.

2 Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

3 Kırşehir valisi uyardı: Tehlikeli köpekleri ihbar edin Kırşehir Valiliği, anne ve kızının pitbull cinsi köpeğin saldırı sonrası, pitbull terrier, japanese tosa cinsi köpeklerin görülmesi halinde ihbarda bulunmaları uyarısını yaptı.

4 BM: Arakanlılara yönelik soykırım devam ediyor Birleşmiş Milletler Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar'da Arakan Müslümanlarına karşı soykırımın devam ettiğini belirtti.

5 Venezuela'daki yağmurlardan 11 kişi öldü Venezuela'da etkili olan aşırı yağışlar ve buna bağlı meydana gelen su taşkınları nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

6 Galatasaray'ın grubunda son durum Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.