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TSK: Hava operasyonlarında 96 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın açıklamasına göre, Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerinde hava operasyonları düzenlendi.

10.11.2017 - 14:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklmasına göre, Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerinde düzenlenen hava operasyonlarında 96 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Irak Kuzeyi Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerine 03 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında; bölücü terör örgütü mensubu silahlı 69 teröristin etkisiz hale getirildiği, iki cephanelik ve bir Doçka uçaksavar makineli tüfeğinin imha edildiği tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen toplam bölücü terör örgütü mensubu terörist sayısı 96’dır."

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