TSK heyeti Katar'da

TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlanması tezkeresi kabul edilmişti.

TSK'dan yapılan açıklamada, Katar'daki TSK üssünde konuşlandırılacak askerlerle ilgili olarak hazırlıklar kapsamında üç kişilik bir askeri heyetin Katar’a gönderildiği belirtildi.

ÜS KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle; "TSK unsurlarının Katar’da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK’nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması' 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşmayı müteakip Ekim 2015 tarihinden itibaren TSK unsurlarının Katar’da konuşlanması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

3 KİŞİLİK HEYET KATAR'DA

'Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması' ise 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış ve 07 Haziran 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Böylece, TSK unsurlarının Katar’da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye’nin iç hukuk süreci tamamlanmıştır. Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde üç kişilik bir askerî heyet Katar’a gönderilmiştir. Heyet, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar’da devam etmektedir."