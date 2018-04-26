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TSK içindeki 35 kripto FETÖ'cü gözaltına alındı

Aksaray merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 41 askeri personelden 35 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.04.2018 - 05:30..
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25 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış örgüt mensupları deşifre edildi.

TSK içindeki 35 kripto FETÖ'cü gözaltına alındı

YAKALAMA KARARI ÇIKTI BASKINLAR BAŞLADI

Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 41 şahsa yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Bu kapsamda 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 35 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

6 kişinin aranması halen devam ederken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TSK içindeki 35 kripto FETÖ'cü gözaltına alındı

TSK içindeki 35 kripto FETÖ'cü gözaltına alındı

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