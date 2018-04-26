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TSK içindeki yapılanmadan 24 kişi yakalandı

FETÖ'nün TSK içindeki militanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.04.2018 - 23:25..
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Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 18’i muvazzaf subay olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24’ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

TSK içindeki yapılanmadan 24 kişi yakalandı

2 ZANLI İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK’dan ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18’inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüpheliler arasında daha önce kapatılan hava hastanelerinde görevli pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da yer aldığı öğrenildi.

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