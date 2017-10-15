İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesindeki, iş makineleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için geceleri de çalışıyor. Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD'nin nöbet noktaları bulunuyor.

TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.

Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı.

TSK, İdlib'de ateşkes gözlem noktalarını istihkam ediyor VİDEO

BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN DESTEK SAĞLANACAK

TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.