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TSK: İdlib'te bir sivil şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren konvoy düzenleyen sivillere düzenlenen saldırıda bir kişinin şehit olduğunu açıkladı.

DHA | 30.01.2018 - 22:40..
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TSK: İdlib'te bir sivil şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Zeytin Dalı Harekatı'na bombalı saldırının gerçekleştiğini duyurdu. Meydana gelen saldırıda bir sivil şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada; "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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