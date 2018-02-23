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TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

Terör örgütüne silah ve mühimmat taşıyan konvoyun vurulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Afrin'in güneydoğusunda vurulan konvoyun top atışı ile imha edildiği belirtildi.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 10:45..
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TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün yeni bir destan yazılıyor. Kahraman Türk ordusu, Afrin kırsalında terör örgütlerine tokat vururken bugün ortaya çıkan bir detay göğsümüzü kabarttı.

Terör örgütüne mühimmat sağlayan konvoyun vurulmasına ilişkin yapılan TSK açıklamasında hareket halindeki konvoyun top atışı ile vurulduğu belirtildi.TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

DİNAMİK HEDEFLERE TOP ATIŞI

Afrin'e gitmek üzere yola koyulan terör konvoyunun imha edilme görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. O görüntülerdeki bir detay TSK'nın sahadaki performansı ile imkansızı başardığını gösterdi.

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu ViDEO

Dinamik bir hedef olan hareket halindeki konvoyun top atışıyla imha edildiğini belirtilirken, hareket halindeki bir hedefe to ile atış yapmanın zorluğunu ve bu durumda elde edilecek başarınınneredeyse imkansız olduğu, buna rağmen hedefin 12'den vurulduğu gözlemlendi.

FIRAT KALKANI'NDA DA UYGULANDI

Dinamik hedefe yönelik top atışı her ne kadar bir ilk gibi görülse de aslında Türk ordusu için değil.

DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda da bu sistemin kaçan DEAŞ'lılar ve konvoylar üzerine uygulanan dinamik hedef atışları, Türk ordusu tarafından başarıyla gerçekleştirilmişti.

YERLİ VE MİLLİ OBÜSLERİN BAŞARISI

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı yerli ve milli atağı savunma sanayiinde meyvelerini veriyor. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın bel kemiğini oluşturan topçu atışlarında yerli ve milli obüsler olan Fırtına Obüsleri Afrin'in dağlarını dümdüz, terör mevzilerini yerle bir etti.

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

Özellikle son teknolojilerin kullanıldığı Fırtına Obüsleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

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