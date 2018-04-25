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TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütleri hedeflerine hava harekatı düzenleyen TSK, operasyonun başlangıcından itibaren 105 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 06:33..
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TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

Irak'ın kuzeyinde PKK militanlarına karşısı amansız mücadelesine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK, Hakurk ile birlikte 24 Nisan'da Irak'ın kuzeyine düzenlenen diğer operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

TOPLAM SAYI 105 OLDU

Söz konusu bölgenin Hakurk kesimine düzenlenen hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi kaynakları tarafından servis edildi.

TSK'nın açıklamasında 24 Nisan gününde 3 olmak üzere toplam 105 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

ZAP VE AŞAVİN DE BOMBALANDI

24 Nisan'da yapılan başka operasyonlar hakkında da TSK'dan bilgi paylaşımı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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