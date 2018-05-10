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TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu.

AA | 10.05.2018 - 19:46..
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TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." ifadesi paylaşıldı.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri başarıyla vuruldu.

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