TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ın en çok arananlar listesinde bulunan beş elebaşının ele geçirildiğini açıkladı.

Trump: En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezanın haksız olduğunu ve Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini ifade etti.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu.

1 Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Farklı aday tarifleri yapılıyordu ama siz çıktınız" dediği öğrenildi.

2 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

3 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

4 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

5 İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin aksine Türk bayrakları görüldü.

6 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.