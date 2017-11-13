taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

TSK, Irak'taki deprem için harekete geçti

Hava Kuvvetleri, uçakla ilaç ve sağlık malzemelerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırmaya başladı.

13.11.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Gündem

TSK, Irak'taki deprem için harekete geçti

Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Halepçe kentinin 32 km güneybatısı olduğu belirtiliyor. Irak'ta en az 200 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. İran Devlet Televizyonu, ülkedeki ölü sayısını 200 olarak açıkladı. AFAD Başkanı, Türkiye'den herhangi bir hasar bilgisine ulaşılmadığını açıkladı. Genelkurmay'ın yardım uçağı da Süleymaniye'ye gidecek.

20 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ

TSK'nın yardım uçağında 20 kişilik sağlık ekibi ve 250 adet çadır bulunuyor. Genelkurmay'ın yardım uçağı Süleymaniye'ye gidecek.

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürkçülük çıkışı
Baskılara karşı boyun eğmeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Atatürkçülük konusunda kimsenin kendisine ders veremeyeceğini söyledi.
Rudaw canlı yayında depremle sallandı
Barzani'nin kanalı olarak bilinen Rudaw'da canlı yayın yapanlar, depremi saniye saniye yaşadı.
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı
Habertürk canlı yayınında Irak'ta meydana gelen depremi öğrenen Prof. Şengör fay hatlarını çizdi, İstanbul için tehlike olduğunu söyledi.
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım
CHP'li Buca Belediyesi, hava koşulları ve vandalların yol açtığı hasarlar nedeniyle Türkiye'nin en büyük Atatürk Maskı'nı bakıma aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

30
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

65
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

104
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

26
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

56
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

61
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM