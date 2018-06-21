TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK terörünü bitirmek için Kandil'e büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun ilk günlerinde Kandil ve çevresi Türk uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombardımana tutuldu.

İRAN OPERASYONA KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin Kandil'e girerek PKK terörüne vuracağı darbenin büyüklüğünün farkında olan teröristler kaçmaya başladı. Burada PKK'lı teröristlerin en büyük umudu İran oldu. Çünkü İran Türkiye'nin Kandil operasyonuna destek vermediğini açıklamıştı.

TSK YÖNÜNÜ İRAN SINIRINA ÇEVİRDİ

PKK'lı teröristler Kandil'den İran'a sızarak kaçma planları yaparken, TSK'dan önemli bir hamle geldi. TSK özel operasyon timleri ve komandolar, yönünü İran sınırına çevirdi.

ŞEFİK DAĞI'NA ULAŞILDI

Komandolar, İran sınır hattındaki stratejik Şekif Dağı’na ulaştı. Şırnak’ın karşısında yer alan PKK’nın ana kamplarından biri olan Haftanin bölgesine operasyon için hazırlık yapılıyor.

BAĞLANTI NOKTALARI BİRBİRİNDEN KOPARTILDI

İlk aşamada örgütün Kandil ile Türkiye arasındaki bağlantı noktaları büyük oranda birbirinden koparıldı. Sınıra yakın Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgeleri dahil Kandil’e ulaşan bütün stratejik kamplar etkili vurularak devre dışı bırakıldı. Girilen bu bölgelerde ise 20’den fazla askeri üs noktası oluşturuldu.

Yeni üslerin kurulmasına devam ediliyor. Bir kaç koldan Kandil’e ilerleyen TSK, Hakurk’tan İran sınır hattına uzanan stratejik bölgeye doğru çıkarma yaptı.

BÖLGEDE HAKİMİYET SAĞLADI

Operasyon timleri, Hakurk ile İran sınır hattındaki stratejik Del Dağı ve Avdel Kovi dağları arasındaki bölgede de hakimiyet sağladı. Başka bir koldan ilerleyen bir komando timi ise Türkiye, Kuzey Irak ve İran üçgeninde yer alan PKK’nın Hınere Kampı’na ulaşan Şekif Dağı’na konuşlandı. Şekif Dağı’nın tamamen ele geçirilmesi ile Hakurk ve Hınere bölgesi tamamen TSK’nın denetimine girmiş olacak.