TSK Kandil kapılarına dayandı

TSK'nın terörün kökünü kazıyacak kararlı hamleleri devam ediyor. Gerek yurt içi, gerek yurt dışında operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Kuzey Irak'ta tarih yazıyor.

TSK girilmez denilen ve PKK'nın kalbi olan Kandil'in kapılarına kadar geldi...

22 KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINDA

TSK, kuzey Irak'taki Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan’ı için alan Bradost bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Kuzey Irak’ta TSK, 22 kilometre derinliğe ulaştı.

Türk askerinin, Kandil’e açılan bölge olarak bilinen Barazgir Vadisi’ne de giriş yaptığı öğrenildi.

MEHMETÇİK KANDİL'İN KAPILARINDA

Bradost-Sidekan bölgesinde operasyonlar yoğunlaşıran TSK, terör örgütünün üssü Kandil’in en kritik kapısı ve geçiş noktası olan Barazgir Vadisi’ne dayandı. Alanı ele geçirerek terörden temizleyen Türk ordusu Barazgir'de kamplaştı.

Ramazan ayında oruç tutmaktan vazgeçmemek pahasına operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Barazgir köyünde iftar yaptı.

KRİTİK BÖLGE

Barazgir Vadisi PKK açısından büyük öneme sahip. Bradost bölgesi Türkiye’ye geçişlerde kullanılırken, Barazgir Vadisi ise Kandil’den Sincar-Suriye’nin kuzeyine geçişlerde üs olarak kullanılıyor. Bölgenin ele geçirilmesiyle PKK terör örgütünün kuzey yönlü hareketinin büyük ölçüde engellenmesi planlanıyor.

Kandil operasyonuna ciddi katkı vermesi planlanan ve bu konuda 4 görüşme gerçekleştirilen İran Genelkurmay Başkanlığı’nın, Kandil’in İran sınır hattı içinde yer alan köyleri önümüzdeki salı gününe kadar boşaltacağı öğrenildi.