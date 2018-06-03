taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

TSK Kandil kapılarına dayandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü bitirmeye yönelik sınırötesi harekatı devam ediyor. Kuzey Irak'ta 22 kilometrelik alanı kontrol altına alan Mehmetçk, Kandil kapılarına dayandı.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 09:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
TSK Kandil kapılarına dayandı

TSK'nın terörün kökünü kazıyacak kararlı hamleleri devam ediyor. Gerek yurt içi, gerek yurt dışında operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Kuzey Irak'ta tarih yazıyor.

TSK girilmez denilen ve PKK'nın kalbi olan Kandil'in kapılarına kadar geldi...

22 KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINDA

TSK, kuzey Irak'taki Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan’ı için alan Bradost bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Kuzey Irak’ta TSK, 22 kilometre derinliğe ulaştı.

Türk askerinin, Kandil’e açılan bölge olarak bilinen Barazgir Vadisi’ne de giriş yaptığı öğrenildi.

TSK Kandil kapılarına dayandı

MEHMETÇİK KANDİL'İN KAPILARINDA

Bradost-Sidekan bölgesinde operasyonlar yoğunlaşıran TSK, terör örgütünün üssü Kandil’in en kritik kapısı ve geçiş noktası olan Barazgir Vadisi’ne dayandı. Alanı ele geçirerek terörden temizleyen Türk ordusu Barazgir'de kamplaştı.

Ramazan ayında oruç tutmaktan vazgeçmemek pahasına operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Barazgir köyünde iftar yaptı.

TSK Kandil kapılarına dayandı

KRİTİK BÖLGE

Barazgir Vadisi PKK açısından büyük öneme sahip. Bradost bölgesi Türkiye’ye geçişlerde kullanılırken, Barazgir Vadisi ise Kandil’den Sincar-Suriye’nin kuzeyine geçişlerde üs olarak kullanılıyor. Bölgenin ele geçirilmesiyle PKK terör örgütünün kuzey yönlü hareketinin büyük ölçüde engellenmesi planlanıyor.

Kandil operasyonuna ciddi katkı vermesi planlanan ve bu konuda 4 görüşme gerçekleştirilen İran Genelkurmay Başkanlığı’nın, Kandil’in İran sınır hattı içinde yer alan köyleri önümüzdeki salı gününe kadar boşaltacağı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

33
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

153
TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

43
NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

40
İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

27
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

46
Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM