TSK: Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında Kandil'in vurulduğunu açıklamıştı. Düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak detayları TSK'nın açıklayacağını söyleyen Erdoğan, "Son operasyonlarda Kandil'deki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Toplantı halindelerken." demişti.

Cumhurbaşkanı: Kandil'de toplantı varken vurduk VİDEO

AÇIKLAMA SABAH YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TSK, operasyonun detaylarını açıklamaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e yapılan saldırı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."