TSK'nın Kandil'de PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyon devam ediyor. Bölgede kara ve hava unsurları ile ilerleme kat eden Mehmetçik, Kandil dağlarının girişine kadar ilerledi.

CNN Türk ekibinden İsmail Umut Arabacı Kandil'de yer alan Apo posterini ve PKK kamplarını görüntüledi.

APO SİLÜETLERİ YIKILMAYI BEKLİYOR

TSK'nın kapılarına kadar geldiği Kandil, girilmek için Ankara'dan gelecek emri bekliyor. Bölgede kapsamlı bir kuşatma gerçekleştiren TSK sınırın 30 kilometre ilerisine girerek stratejik noktaları ele geçirdi.

TSK Kandil'in kapılarında ViDEO

Mehmetçik Ankara'dan gelecek olan gir emrini beklerken, bölgede bulunan CNN Türk ekibi de operasyon hakkında bilgilendirdi. Bölgeye hakim bir tepede TSK'nın gerçekleştirdiği ilerleyişi gösteren CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı, Kandil'in meşhur sıradağları ve Apo silüetli posterlerini gösterdi.