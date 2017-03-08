TSK kışın da PKK'ya göz açtırmadı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış aylarında da operasyonlar yürüttü.





HAVADAN VE HAVADAN SALDIRILAR

Bu bölgelerdeki yoğun operasyonların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polisler, havadan F-16 savaş uçakları, helikopterler ve silahlı insansız hava aracı (İHA), karadan ise top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlar desteğinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

TERÖRİSTLERE KIŞIN DA GÖZ AÇTIRMADILAR

Polis ve askerin özel harekat timleri başta olmak üzere tüm güvenlik birimlerinin ortak çabasıyla sürdürülen bu operasyonlarla, ülkenin barış ve huzurunu bozmayı hedefleyen, hain saldırılarında sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi yapmasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Bu süreçte kış üstlenmesinin yanı sıra örgütün lojistik kaynaklarına ve mensuplarına da ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, özellikle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde örgüte büyük zayiat verdirdi.





3 AYDA 396 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zorlu kış koşullarında yıl boyunca gece gündüz, şehir merkezi, kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya kış ayında son yılların en ağır darbesini indirdi.

Herhangi bir istihbarat ya da ihbar beklemeden teröristleri inlerinde bulup imha etmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 Aralık 2016 ile 28 Şubat 2017 tarihlerini kapsayan kış mevsiminde 396 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.





KAR, TİPİ DEMEDEN OPERASYONLAR DEVAM ETTİ

Mehmetçik ve polis özel harekat timlerinin özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kışın yürüttüğü bu operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam etti.

Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Kırsal alanlarda kar tipi, yağmur çamur demeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda bile teröristleri takibi bırakmadı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının zaman zaman 2 metreye ulaştığı kırsal alanlarda, dağların zirvelerinde, vadilerde, dere ve ırmak çevresinde, sarp arazilerde aşırı soğuklara rağmen ülkenin huzuruna kasteden teröristleri arayan güvenlik güçleri, teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri mağara, sığınak ve barınaklarını bulup imha etti.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLDÜ

Kararlılıkla gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte büyük eleman kayıpları verdirerek kış üslenmesine imkan tanımayan güvenlik güçleri, operasyonlarda örgüte ait çok sayıda giyecek ve yiyecek gibi yaşam malzemesi, örgütsel doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirdi.





TERÖRİSTLERE YÖNELİK AMANSIZ TAKİP SÜRECEK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik ve polisin iş birliğindeki başarılı operasyonlarda örgütün birçok sözde sorumlusunun etkisiz hale getirilmesi ve PKK'nın lojistiğine de büyük darbe indirilmesiyle teröristler büyük moral kaybı yaşadı.

Başarılı operasyonlar sonucu üye, mühimmat ve moral kaybının yanı sıra bazı teröristlerin pişmanlık duyarak devlete sığınıp teslim olmasıyla taktik değişikliğine giden PKK, genç ve tecrübesiz teröristleri sahaya sürdü. Ölüme gönderildiklerini anlayan birçok terörist de sözde bölge sorumlularına karşı çıkmaları üzerine infaz edildi.

Örgütün sözde grup sorumlularının, telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

Güvenlik kaynakları, kışın başarıyla gerçekleştirilen ve ilkbaharın başladığı şu günlerde sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.