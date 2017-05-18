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TSK: Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi
TSK'nın düzenlediği hava harekatında 6 terörist öldürüldü.
18.05.2017 - 12:42
Haberler
Gündem
TSK tarafından Kuzey Irak'a düzenlenen
hava
saldırı harekatında 6 terörist öldürüldü.
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