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TSK: Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

TSK'nın düzenlediği hava harekatında 6 terörist öldürüldü.

18.05.2017 - 12:42
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TSK: Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

TSK tarafından Kuzey Irak'a düzenlenen hava saldırı harekatında 6 terörist öldürüldü.

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