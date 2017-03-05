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TSK: Kuzey Irak'ta 11 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a 28 Şubat'ta yapılan harekatta 11 terörist etkisiz hale getirildi.

05.03.2017 - 11:11
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TSK: Kuzey Irak'ta 11 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 28 Şubat Salı günü 19.33-20.28 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik olarak, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği, barınma yerleri, mağara ve sığınakların da aralarında bulunduğu 16 hedefin imha edildiği anımsatıldı.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bilgilendirmede, hava harekatı sonucu bölgede yapılan keşif ve tespitlerin ardından Kandil bölgesinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

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