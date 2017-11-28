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TSK Kuzey Irak'ta 41 terör hedefini vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, terör örgütüne ait 41 hedef imha edildi.

AA | 28.11.2017 - 06:51..
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesine dün gece saatlerinde kapsamlı bir hava harekatı düzenlenerek bölücü terör örgütüne ağır darbe indirildi.

ASOS'TA 41 TERÖRİST HEDEFİ VURULDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefi başarıyla tahrip etti.

Harekata katılan uçaklar ve insansız hava araçlarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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