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TSK: Kuzey Irak'ta 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 80 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA | 29.11.2017 - 18:40..
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TSK: Kuzey Irak'ta 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Yaklaşan sert kış öncesinde terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonla hazırlık yapmaları engellendi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Asos bölgesine icra edilen hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekât neticesinde, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilmektedir. "

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