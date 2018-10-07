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TSK Kuzey Irak'ta terör mevzlerini vurdu

Tsk, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

İHA | 07.10.2018 - 15:53..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

TSK Kuzey Irak'ta terör mevzlerini vurdu

TERÖR MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

TSK, 6 Ekim 2018’de Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ait görüntüleri paylaştı. Bölücü terör örgütüne ait yerlerin imha edilme anları anbean kameraya yansıdı.

Türk jetleri ve İnsansız hava araçları ile yapılan operasyonda terör mevzileri havaya uçuruldu.

TSK Kuzey Irak'ta terör mevzlerini vurdu ViDEO

TSK Kuzey Irak'ta terör mevzlerini vurdu

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

TSK'nın PKK'ya yönelik yürüttüğü harekatta terör mevzileri bombalanırken, operasyon sonrasında mehmetçik sahada temizlik ve arama faaliyetlerini yürütüyor. Vurulan mağaralarda terörist olup olmadığı henüz bilinmezken, mühimmat deposu olarak kullanılan yerlerin havaya uçtuğu belirtildi.

TSK Kuzey Irak'ta terör mevzlerini vurdu

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