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TSK Münbiç'te 38'inci devriyesini gerçekleştirdi

Münbiç'te TSK 38. devriyesini gerçekleştirirken Münbiçli çocukların sevgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 11:08..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te yürüttüğü faaliyete ilişkin açıklamada bulundu.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 38'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

TSK tarafından paylaşılan bir fotoğrafta ise bir Mehmetçiğin, Suriyeli bir kız çocuğunun elinden tutup şevkatle ona bakması dikkat çekti.

TSK Münbiç'te 38'inci devriyesini gerçekleştirdi

MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'A SEVKİYAT

Bu arada Kilis'ten komando birliği, topçu bataryaları ile askeri personel Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevk edildi.

Doğu ve Batı illerinden Kilis’e gelen komando birlikleri, topçu bataryaları ve askeri araçlar ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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