TSK: Münbiç'te devriye faaliyetlerine başlandı

ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde PKK'nın çekilmesi konusunda varılan mutabakatın ardından Mehmetçik Münbiç'e Kuzey ve Batı istikametten girip devriye gezmeye başladı.

TÜRK ASKERİ MENBİÇ'TE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Menbiç'le ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır." denildi.