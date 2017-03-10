TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

Suriye'nin Menbiç kentinden yeni bir son dakika haberi geldi. İlk olarak TSK'nın, Menbiç'te bulunan terör örgütü YPG güçlerini ateş altına aldığı iddia edildi.

Ardından Suriye resmi haber ajansı SANA, TSK'nın resjim güçlerini vurduğunu açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

SANA'nın geçtiği bilgiye göre TSK'nın topçu atışları ve füzelerle Sab Viran, Buğaz ve Arima köylerine düzenlediği operasyonda çok sayıda rejim askeri öldü. Tam rakamların verilmediği haberde pek çok askerin de yaralandığı iddia edildi.

YPG'NİN BOMBALI ARACI İMHA EDİLDİ

Suriye'de bulunan yerel kaynaklar, akşam üzeri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin uzaktan kumandalı bir bombalı aracını imha ettiğini aktardı. Bölgedeki gerilimin üst düzeyde olduğu bildiriliyor

ÇAVUŞOĞLU: YPG'Yİ VURURUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Münbiç'e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG'yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" cümlelerini kullanmıştı.

RUSYA, ABD VE REJİM ASKERLERİ BÖLGEDE

Türkiye'nin El Bab'dan sonra Menbiç'e operasyon düzenlemesini engellemek isteyen ABD, Rusya ve Esad, bölgeye çok sayıda asker sevk ederek ÖSO'nun hakim olduğu bölgeler ile PYD'nin elindeki Münbiç arasında tampon bölge oluşturmuştu.