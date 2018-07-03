TSK, Münbiç hazırlığına başladı

Türkiye ile Suriye sınırında son günlerde hareketlilik yaşanmaya başladı.
Bunun sebebei Münbiç.
SON GÜN
Türkiye ile Amerika'nın vardığı mutabakata göre terör örgütü YPG, 4 Temmuz'da Münbiç'i boşaltacak.
ASKERİ HAZIRLIK
Türk Silahlı Kuvvetleri, aksi bir durum olmasına karşı hazırlıklarını yapmaya başladı.
KOMUTANLARIN ZİYARETİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Kilis'teki birlikleri ziyaret etmesinden sonra bölgeye askeri sevkiyat yapıldı.
TANK, FIRTINA, OBÜS, ZPT
Tel Rıfat ile Münbiç sınırına; fırtına, obüs, tank ve ZPT'ler gönderildi.
Örgütün Münbiç'ten çıkmaması durumunda bölgeye askeri operasyon düzenlenebilir.