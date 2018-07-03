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TSK, Münbiç hazırlığına başladı

Terör örgütü YPG 4 Temmuz'da Münbiç'e boşaltmazsa Mehmetçik harekete geçerek teröristleri tek tek etkisiz hale getirecek.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 07:35..
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TSK, Münbiç hazırlığına başladı

Türkiye ile Suriye sınırında son günlerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bunun sebebei Münbiç.

SON GÜN

Türkiye ile Amerika'nın vardığı mutabakata göre terör örgütü YPG, 4 Temmuz'da Münbiç'i boşaltacak.

ASKERİ HAZIRLIK

Türk Silahlı Kuvvetleri, aksi bir durum olmasına karşı hazırlıklarını yapmaya başladı.

TSK, Münbiç hazırlığına başladı

KOMUTANLARIN ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Kilis'teki birlikleri ziyaret etmesinden sonra bölgeye askeri sevkiyat yapıldı.

TANK, FIRTINA, OBÜS, ZPT

Tel Rıfat ile Münbiç sınırına; fırtına, obüs, tank ve ZPT'ler gönderildi.

Örgütün Münbiç'ten çıkmaması durumunda bölgeye askeri operasyon düzenlenebilir.

TSK, Münbiç hazırlığına başladı

TSK, Münbiç hazırlığına başladı

TSK, Münbiç hazırlığına başladı

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