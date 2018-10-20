TSK Münbiç'te 63'üncü devriyesini yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında, 63'üncü devriye görevini gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Münbiç kıraslında bölge denetimleri gerçekleştirilirken, Terörden arındırılan bölgedeki koordinasyonu Mehmetçik ve ABD kuvvetleri sağlıyor.

MÜNBİÇ OPERASYONU MASADA

ABD kanadına da devamlı olarak belirtilen "sabrımız klamadı" mesajı güncelliğini halen koruyor. Özellikle bölgede halen varlığını sürdüren PKK'nın ABD ile berlirlenen ortak tkvime uymamış olması, Türkiye'nin operasyon kozunu kuvvetli hale getiriyor.