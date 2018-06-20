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TSK, Münbiç'te ikinci devriye görevine başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevini icra ediyor.

AA | 20.06.2018 - 14:14..
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TSK, girdiği Münbiç'te kontrolü tam olarak ele almaya hazırlanıyor. Silahlı Kuvvetler'e ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi.

TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

TSK, Münbiç'te ikinci devriye görevine başladı

TÜRK ASKERİ MÜNBİÇ'TE

İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Türk askeri Münbiç'e girdi - VİDEO

MÜNBİÇ'TE YÖNETİM YERE UUNSURLARA VERİLECEK

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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