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TSK, Münbiç'ten fotoğraf paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri bugün devriye görevine başladıkları Münbiç'ten fotoğraflar paylaştı.
Haber Merkezi | 18.06.2018 - 18:18..
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