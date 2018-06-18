TSK, Münbiç'ten fotoğraf paylaştı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Phillipp Cocu'yla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin yanlış bir tercih yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Muharrem İnce, 15 yaşından beri her gün cuma namazı kıldığını söyledi.

24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için CHP'lilerin yönettiği Manavgat, Bodrum, Çeşme, Marmaris belediyeleri plajları kapatma kararı aldı.

1 İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu Herkesin istediği gibi giyinebildiğini belirten İzmirli genç, Kürt kökenli olduğunu ve oyunu AK Parti'ye vereceğini söyledi.

2 GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek GENAR Başkanı İhsan Aktaş; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

3 Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama Dizel skandalıyla ilgili gözaltına alınan Audi'nin CEO'su Rupert Stadler tutuklandı.

4 TSK'da yeni askerlik modeli TSK son dönemde elde ettiği başarılar ile Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor. Yarı profesyonel ordu sistemine geçen TSK, yeni dönemde yeni bir sistem yapılanmasına hazırlanıyor.

5 Türk askeri Münbiç'e girdi Türk askerleri Münbiç'in kuzeyinde devriye gezmeye başladı.

6 Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Koç ile birlikte Deniz Baykal’a dün bayram ziyareti gerçekleştirdi.