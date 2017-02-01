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TSK personel mevcutlarını açıkladı

TSK, 201’i General/Amiral olmak üzere toplam profesyonel personel sayısının 153 bin 769, genel toplamın ise 401 bin 199 olduğu bildirildi.

01.02.2017 - 13:31
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının toplam personel mevcutlarını açıkladı.

401 BİN 199 MEHMETÇİK GÖREV YAPIYOR

TSK, Deniz, Kara ve Hava komutanlıklarındaki mevcut personel sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre mevcut personel sayıları ve statüleri şu şekilde:

“General/Amiral 201, Subay 25 bin 728, Astsubay 64 bin 655, Uzman Erbaş 47 bin 167, Sözleşmeli Erbaş/Er 16 bin 18, Profesyonel Personel Toplamı 153 bin 769. Yedek Subay 6 bin 755, Erbaş/Er 201 bin 760, Yükümlü Personel Toplamı 208 bin 515; Askeri Personel Toplamı 362 bin 284. Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi 29 bin 369, Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi 3 bin 136, Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi 6 bin 410, Sivil Memur/İşçi Toplamı 38 bin 915. Genel Toplam 401 bin 199. Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) yüzde 42.”


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