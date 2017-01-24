taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

TSK personelinden Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi

Hakkari Yüksekova’da Üçüncü Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı TSK personelleri, 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi verdi.

24.01.2017 - 08:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Yüksekova’da Üçüncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle; profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi verildi.

ÇOCUKLAR SOSYAL HAYATTAN GERİ KALMASIN MÜCADELESİ

Terörle kahramanca mücadele eden askerler, bir yandan da bölgedeki çocukların sosyal aktivitelerden geri kalmaması için çaba gösteriyor. Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocuklar, böylece ilk kez kayak yapma imkanı da buldu.

Profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından, Yüksekovalı çocuk ve gençlere verilen eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

221
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

78
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

14
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

13
Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

15
Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

42
Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM