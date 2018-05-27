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TSK, PKK'ya göz açtırmıyor

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.

AA | 27.05.2018 - 19:17..
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TSK, PKK'ya göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

PKK'NIN KAN KAYBI SÜRÜYOR

Operasyonlarda öldürülenlerin yerine yeni eleman temin etmekte sıkıntı yaşanan bölücü terör örgütü saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'in ilk aylarında 43'te kaldı.

TSK, PKK'ya göz açtırmıyor

İLK 5 AYDA 115 TERÖRİST TESLİM OLDU

Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulmak isteyen teröristler ise çareyi kaçmakta buluyor.

Bu kapsamda 2016'da 466, 2017'de 429 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yılbaşından bugüne kadar ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısı 115'e ulaştı.

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