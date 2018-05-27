1 Sakarya'da sağanak etkili oldu Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu, birçok evin alt katını su bastı.

2 Yemen'de Ramazan geleneği: Sürme Yemen'de değişmeyen bir ramazan geleneği olan 'gözlere sürme çekme' Ramazan ayının gelmesiyle başladı.

3 Atatürkçü Düşünce Derneği'nden küstah paylaşım Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) meşru hükümete karşı yapılmış olan ve sonunda Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs Darbesi'ni öven bir paylaşımda bulundu.

4 TSK, PKK'ya göz açtırmıyor Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.

5 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce'yi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin seçim bildirgesinin Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor genel başkanları proje açıklıyor." dedi.

6 Kapıkule'de 600 tır kuyrukta bekliyor Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.