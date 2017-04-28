YPG, TSK'dan korkusuna ABD bayrakları asmıştı ama..

Terör örgütü YPG, Suriye'deki Tel Abyad bölgesinden Türkiye'ye havanlı saldırı gerçekleştirmesi, TSK'yı harekete geçirdi.

AMERİKAN BAYRAKLARIYLA KENDİLERİNİ KAMUJLE EDİYORLARDI

YPG, en son TSK ateş etmesin diye işgal ettiği yerlere Amerikan bayrakları asarak kendini kamufle ediyordu. Ancak Amerikan bayrakları da onları kurtaramadı, havanlı saldırılarına misliyle karşılık verildi.

TSK, PYD'NİN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARA ATEŞ YAĞDIRMAYA BAŞLADI

TSK, başta Sincar olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan PYD'nin işgal ettiği topraklara ateş yağdırmaya başladı. Aralarında Tel Abyad, Sincar ve Afrin gibi PYD için önem taşıyan merkezlere yapılan operasyonlar neticedesinde 121 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

DEAŞ'I SÜPÜRDÜK, SIRA YPG'DE

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önce terör örgütü DEAŞ havanla saldırıyordu. Harekat düzenlendi ve sınır hattındaki bu saldırılar sona erdi. Benzer bir harekatın YPG'ye yönelik düzenlenmesi bekleniyor.