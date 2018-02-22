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TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

TSK'nın hafta başında ateş altına aldığı Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Gece geç saatlerde de devam eden roket ve ağır silahlı atışlar kameralara yansıdı.

İHA | 22.02.2018 - 06:56..
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TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ateş altına aldığı Raco bölgesindeki terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor.

RACO BÖLGESİNDE TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinin bombardımanı devam ederken, roketler ve ağır makineli silahlarla terör hedefleri vuruldu.

Gece gündüz demeden terör hedeflerine atışlarını devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı operasyon, Hassa’nın köylerinden göründü. Çatışma anları görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

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TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

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