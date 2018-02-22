TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ateş altına aldığı Raco bölgesindeki terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor.
RACO BÖLGESİNDE TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinin bombardımanı devam ederken, roketler ve ağır makineli silahlarla terör hedefleri vuruldu.
Gece gündüz demeden terör hedeflerine atışlarını devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı operasyon, Hassa’nın köylerinden göründü. Çatışma anları görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı VİDEO