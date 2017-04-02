TSK: Şemdinli'de AT4 LAV Lançeri ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Şemdinli İncesu Uzuntarla mevkiinde, 3'üncü Piyade Tümeni sorumluluk sahasında, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından yürütülen ve halen devam eden operasyonlar kapsamında 31 Mart günü yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; bir tüp ve 60 kilo amonyum nitratla hazırlanmış bir EYP düzeneğinin imha edildiği kaydedildi. Ayrıca civar bölgede yapılan aramalarda ise bir roketatar mühimmatının bulunduğu belirtildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMATLAR BULUNDU

TSK'nın bugün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da, güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında biri 12 kiloluk ve biri 2 kiloluk mutfak tüpüyle desteklenmiş bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.

Şırnak Silopi'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, bidon içerisinde toprağa gömülü 7 anti-tank mayını ele geçirildi.

ŞEMDİNLİ'DE AT3 LAV LANÇERİ ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, bir adet AT4 LAV Lançeri ele geçirildi.

Hakkari merkezde, 4 adet RPG-7 roket atar mühimmatı sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda yaşam ve muhtelif malzemeyle gıda maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Kulp'ta, güvenlik güçlerince yapılan aramada, tespit edilen sığınak içerisinde çok sayıda yaşam ve muhtelif malzemeyle gıda maddesi ele geçirildi. Şırnak Silopi'de ise Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.



























