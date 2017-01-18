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TSK: Sınırda dün 628 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, sınırları yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 628 kişinin yakalandığını duyurdu.

18.01.2017 - 14:46
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi, yasa dışı yollardan sınırı geçme teşebbüsünde bulunan 628 kişinin yakalandığı duyuruldu.

4 KİŞİ YAKALANDI

Geçen yıl sınırda Kilis nüfusunun 5 katı kadar insan yakalandı Geçen yıl sınırda Kilis nüfusunun 5 katı kadar insan yakalandı Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 579 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu müdahaleler sonucunda 70 gram uyuşturucuya el konuldu. İran sınırında yapılan operasyonlarda, 29 av tüfeği, 902 paket muhtelif ilaç, 1 adet mayın dedektörü, 128 adet kozmetik ürün, 200 adet bebek maması, bin 651 giyim malzemesi, 72 ayakkabı ve 7 el çantası ele geçirildi.

Öte yandan, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 45 kişi de gözaltına alındı.

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