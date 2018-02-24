Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

TSK, SİVİLLER AYRILDIKTAN SONRA VURDU

TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi. Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.

TSK sivilleri vuruyor yalanını çürüten görüntüler