TSK: Son 1 haftada 41 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda son bir haftada toplam 41 terörist etkisiz hale getirildi.





TSK'nın operasyonlarla ilgili ayrıntılı bilgileri verdiği bir açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz süreç içerisinde (20-27 Nisan 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; biri lider kadroda olmak üzere yurt içinde 13 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, 10 adet piyade tüfeği ve 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 11 adet silah ele geçirilmiş, 30 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 28 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."





AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4305

Ayrıca TSK, Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini belirterek Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4305 olduğunu bildirdi.