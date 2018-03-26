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TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

Afrin'in terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılmasından sonra Tel Rıfat operasyonu için hazırlıklar başladı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 09:35..
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TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; Suriye sınırını geçerek terör örgütü YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'de barış ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

YPG'li teröristlerin tuzakladığı bombaları etkisiz hale getiren Mehmetçik, bölge halkının rahat bir nefes almasını sağladı.

SIRA TEL RIFAT'TA

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinden sonra, sıra Tel Rıfat'a geldi.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp, bu harekatı amacına ulaştıracağız" diyerek operasyon için hazırlıkların başladığının sinyalini vermişti.

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TEL RIFAT HALKI MEHMETÇİK'İ BEKLİYOR

Erdoğan'ın bu sözlerinden cesaret alan Tel Rıfat halkı da Türk askeri için gösterilere başladı.

Tel Rıfat'ın meydanında toplanan vatandaşlar, Türk askerinin bir an önce bölgeye gelmesini istedi.

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

KOMUTAN HAVADAN İNCELEDİ

Operasyon için hazırlıklar sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Afrin operasyonunu yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'in birlikte çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

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