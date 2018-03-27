TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZBAN’daki “Gittiğin kadar öde” uygulamasını 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren pilot bölge olarak seçilen Seferihisar’da başlatıyor.

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Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu

TSK, Afrin'de 2 askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Amanoslar'da ise çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu.