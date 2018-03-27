TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı

Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın verdiği destekle devlet kurma planları yapan teröristlerin oyunu bozuldu.
Afrin'de YPG'li teröristleri bozguna uğratan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tel Rıfat'a yönelik operasyon için hazırlıklara başlamıştı.
TEL RIFAT YPG'YE MEZAR OLDU
27 Mart'ta düğmeye basan Türk askeri, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.
HALK MEMNUN
Tel Rıfat'ta kontrolü tamamen ele geçiren Mehmetçik, bölge halkı tarafından da sevgi gösterileriyle karşılandı.
Geçtiğimiz hafta; Tel Rıfat halkı meydanlara dökülerek Türk askerinin bölgeye girerek hakimiyet sağlaması için gösteri düzenlemişti.