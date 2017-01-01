TSK: Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı yazılı açıklamada;

"İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Ortaköy’de, 01 Ocak 2017 Pazar günü saat 01:15 sularında alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.