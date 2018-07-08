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TSK ve İstanbul İtfaiyesi tren kazasında yardıma koştu

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından TSK helikopterle yaralıları taşıdı, İstanbul İtfaiyesi ise kurtarma ekibi gönderdi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 20:59..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevkini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti. Bölgeye askeri helikopterler sevk edildi.

Tekirdağ'ın Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden tren, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde devrilmiş, Sarılar köyü yakınlarındaki kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

TSK ve İstanbul İtfaiyesi tren kazasında yardıma koştu

İSTANBUL İTFAİYESİNİN 7 KURTARMA ARACI DA BÖLGEDE

İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç, tren kazasının yaşandığı bölgeye gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Tren kazasının yaşandığı bölgeye gitmek için İtfaiye Daire Başkanlığından 7 tane kurtarma aracı ve 24 personel bölgeye gönderildi.

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