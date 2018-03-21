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TSK ve ÖSO Afrin'de yağmaya izin vermiyor

TSK ve ÖSO, terörden temizlediği Afrin'de yağmacılara da göz açtırmıyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:10..
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Suriye'nin kuzeyinde Afrin kent merkezini teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin halkının hem can hem mal güvenliği için gayretle ve azimle çalışıyor.

Afrin'de yağmacılara geçit yok VİDEO

HEM CAN HEM MAL GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Mayın ve bomba tuzaklarını temizlemeye çalışırken bir yandan da yağmacılarla mücadele eden Mehmetçiğimiz ve ÖSO birlikleri, Afrin'e giriş çıkışlara izin vermiyor.

TSK ve ÖSO Afrin'de yağmaya izin vermiyor

Yalnızca yardımların girmesine müsade edilirken yağmacıların ele geçirdiği mallara el konularak halka iade edilmek üzere depolanıyor.

TSK ve ÖSO Afrin'de yağmaya izin vermiyor

Türk Kızılayı ve Türk yardım kuruluşları aracılığıyla halka gıda yardımları yapılıyor.

TSK ve ÖSO Afrin'de yağmaya izin vermiyor

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