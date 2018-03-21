TSK ve ÖSO Afrin'de yağmaya izin vermiyor

Suriye'nin kuzeyinde Afrin kent merkezini teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin halkının hem can hem mal güvenliği için gayretle ve azimle çalışıyor.

Afrin'de yağmacılara geçit yok VİDEO

HEM CAN HEM MAL GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Mayın ve bomba tuzaklarını temizlemeye çalışırken bir yandan da yağmacılarla mücadele eden Mehmetçiğimiz ve ÖSO birlikleri, Afrin'e giriş çıkışlara izin vermiyor.

Yalnızca yardımların girmesine müsade edilirken yağmacıların ele geçirdiği mallara el konularak halka iade edilmek üzere depolanıyor.

Türk Kızılayı ve Türk yardım kuruluşları aracılığıyla halka gıda yardımları yapılıyor.