TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

Kilis kentinde sınırdan YPG'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki terör örgütünün mevzileri, obüs toplarıyla bombalandı.

TSK güçleri, Afrin'e bağlı Kestelcindo, Menaz, Şero, Malikiye ve Eyndakka bölgesindeki YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı.

TÜRKİYE, ANGAJMAN KURALIYLA VURDU

Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’nin hakim olduğu Afrin bölgesinden dün akşam saat 21.30 sıralarında Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekle ateş edilmesine Türk topçusu anında ve misliyle karşılık verdi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PYD/YPG bölgesinden Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekleriyle bir süre yoğun atış yapıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk topçusu radar tespit sistemleri ile atışın yapıldığı yeri belirledi.



Radar sistemlerinin tespit ettiği koordinatlara 20’den fazla atış yapıldı.



Türkiye’nin angajman kuralları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı doğrultusunda PYD/YPG mevzilerinin vurulduğu, böyle devam ederse yine misliyle karşılık verileceği belirtildi.

SURİYE İÇİNDE VE SINIRDA YOĞUN ASKERİ SEVKİYAT

Türkiye'nin obüs toplarıyla yaptığı bombalamanın, YPG'nin Afrin kırsalındaki savunmasını kırmak için yaptığı belirtilirken, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e bağlı Telrıfat ve Minig Askeri Üssü'ne yönelik yapacağı operasyonun ise çok yakında başlayacağı ifade ediliyor.

Türkiye ve ÖSO yapacağı operasyon kapsamında Suriye içerisinde ve sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor.



Minag Askeri Üssü Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve büyük bir stratejik öneme sahip.