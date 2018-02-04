TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz süreç içerisinde (26 Ocak – 03 Şubat 2018) , PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Hatay ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

LİDER KADRODAN İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2’si lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirilirken, 4 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 7 adet hafif silah, 2 kg amonyum nitrat, 7 kg tahrip kalıbı, 1.200 kg C-4 patlayıcı madde, 517 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 4 adet el bombası, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 14 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet el telsizi ve 12 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 2 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği de açıklandı.

UYUŞTURUCU DEPOLARI ELE GEÇİRİLDİ

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 52 kg eroin, 63 kg uyuşturucu, 454.232 paket kaçak sigara ve 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.