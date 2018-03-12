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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen Cinderes'te arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 21:25..
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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda acı haber geldi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 1 ASKERİMİZ YARALANDI

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

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