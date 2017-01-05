taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.629
USD
3,5884
EURO
3,7754
ALTIN
135,43
PETR
56,3800

TSK'da Bylock soruşturması: 44 rütbeli asker tutuklandı

Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 44 rütbeli asker tutuklandı.

DHA | 05.01.2017 - 12:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK'da Bylock soruşturması: 44 rütbeli asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 49 rütbeli asker, dün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 ASKER SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 44'ü hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 3'ü adli kontrol tedbiri olmak üzere 5 asker serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN RÜTBELİ ASKER SAYISI 231'E YÜKSELDİ

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 187 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 231'e ulaştı. 11 askerde serbest bırakılmıştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, grup grup adliyeye sevk ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

75
Doğan Holding merkez binasında arama

Doğan Holding merkez binasında arama

100
Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

57
İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

13
Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

122
CIA ajanı Nixon Saddam Hüseyin'i anlattı

CIA ajanı Nixon Saddam Hüseyin'i anlattı

37
MHP'li vekil Sancaklı istifa iddiasını yalanladı

MHP'li vekil Sancaklı istifa iddiasını yalanladı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM