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TSK'da Bylock Soruşturması: 84 rütbeli askere tutuklama

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik tutuklamalar devam ediyor.

DHA | 11.01.2017 - 12:34
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TSK'da Bylock Soruşturması: 84 rütbeli askere tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 84 rütbeli asker dün tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

84 ASKER TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan 84 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 315'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı. Son kararla birlikte, tutuklananların sayısı 315'e çıktı. Aralarında "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalananlarında bulunduğu 36 kişi ise serbest bırakıldı.

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