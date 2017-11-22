TSK'da memurların disiplin yönetmeliğinde değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki memurlar, değişiklikle yönetmelik kapsamından çıkarıldı ve Yüksek Disiplin Kurulu yapısında yenilik yapıldı.

KURULDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında oluşan kurulda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığının plan ve yönetim daire başkanı veya Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık birinci hukuk müşaviri ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürü görev alacak.

Müstakil birimlerde amirlik görevini yürüten subay ve astsubayın yanı sıra memurlara da disiplin amirliği yetkisi verildi. Memurlar, disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz kapsamında idari yargıda dava açılabilecek.