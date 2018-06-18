TSK'da yeni askerlik modeli

Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda yurt içi ve yurt dışında teröre göz açtırmıyor. Hem sınır güvenliği hem de sınır ötesi operasyonlar ile düşmana göz açtırmayan Mehmetçik, yarı profesyonel ordu sisteminin meyvelerini topluyor.

"Dosta güven, düşmana korku" mottosunu sürdürecek olan TSK, önümüzdeki dönemde yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli çalışmaları talimatı verdiği öğrenildi.

TAM PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karargah ile birlikte yaptığı istişarelerde, TSK'nın tam profesyonel seviyeye çekilerek askerliği bir meslek haline getirerek, verimi artırmayı ve çeşitli revizyonların yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Profesyonel orduya geçiş için tepeden tırnağa tüm yapılanmaların oluşturulması planlanırken, bedelli askerliğin yanı sıra askerlik süreleri, iller ve bölgelerde ordu yapılanmaları, ücret politikalarından, terfilere kadar komple askerlik sisteminin değerlendirileceği kaydedildi.

TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak.

ZORUNLU ASKERLİK DEĞİŞİYOR

Zorunlu askerlik yasasının da bu bağlamda değiştirilmesi gündeme getirilirken, zorunlu askerliğin kesinlikle kaldırılmayacağı, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin de belirtiliyor.

Yeni modelde hedefin, “az adamla daha etkin süreç yönetmek” olduğu kaydedilirken, teknolojinin daha etkin kullanılacağı ve bu nedenle daha uzman personelin görev alacağı bir modeli hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

BEDELLİ İHTİYACI

Zorunlu askerlik konusunda yapılacak değişiklikler ile birlikte bedelli konusu da yeniden masada.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verirken, bedellinin ihtiyaç olduğu fikri herkes tarafından kabul ediliyor

Bedelli sonrasında da yığılmaların önüne geçmek için bir çalışma başlatılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay ve bakanlığın yanı sıra ilgili kurumlar, İçişleri Bakanlığı, YÖK gibi kurumlardan istişareler gerçekleştiriyor.

TERÖRLE MÜCADELE: TAM GAZ

Erdoğan’ın bedelli askerlik tartışmaları nedeniyle ordunun moralinin bozulmasını da istemediği ifade edilirken, “Terörle mücadeleye en ufak sekte vuracak bir çalışmaya girmeyin. Zamanlaması iyi planlanmalı. Terörle mücadele en başta gelen önceliğimiz. Bu sürecin hiçbir şekilde zarara görmeden tüm çalışmaların yapılması önemli” değerlendirmesi yaptığı da kaydedildi.