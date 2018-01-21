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TSK'da yeni kamuflaj dönemi

Yeni kamuflajlar ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

AA | 21.01.2018 - 01:56..
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TSK'da yeni kamuflaj dönemi

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı.

YENİ ÜNİFORMALAR

Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan düzenlemelerin ardından TSK'da söz konusu üniformalarda değişikliğe gidildi.

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

İLK KEZ GİYDİLER

Yeni üniformalar ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

Öte yandan; yayınlanan fotoğraflarda Hulusi Akar'ın masasında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

TSK'da yeni kamuflaj dönemi VİDEO

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

KATO KAHRAMANLARI

Komutan'ın masasında yer alan masa takviminde; Kato Dağı'nı PKK'lı teröristlerden temizleyen kahraman Mehmetçik'in fotoğraflarının olduğu görüldü.

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

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